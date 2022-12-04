Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал, что ответил Тайсону Фьюри на ринге.



«Побью ли я Фьюри? Я буду очень много тренироваться, чтобы показать хороший бой и, возможно, победить. Я хочу этой победы для всех, для всего мира. В первую очередь для моих людей, украинцев, а затем для того, чтобы весь мир радовался. Когда вышел на ринг, то сказал Фьюри «Увидимся». Возможно, мы подерёмся с ним в феврале или марте», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing Social.



Тайсон Фьюри в ночь на 4 декабря одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в 10-м раунде.



Александр Усик свой последний бой провёл в августе этого года и выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.