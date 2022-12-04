Белал Мухаммад — о Сергее Павловиче: этот парень побьёт Тайсона Фьюри в боксе

Рейтинговый американский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе в UFC Белал Мухаммад оценил победу россиянина Сергея Павловича на турнире UFC on ESPN.



«Этот парень побьёт Тайсона Фьюри в боксе», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.



На очередном турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN российский боец в тяжёлом весе Сергей Павлович одержал уверенную победу над австралийцем Таем Туивасой техническим нокаутом в первом раунде.



Победа стала для Павловича 17-й в профессиональных смешанных единоборствах. На счету россиянина всего одно поражение в карьере. В UFC у Сергея Павловича уже пять досрочных побед подряд.



По итогам турнира Павлович получил бонус за лучшее выступление вечера.