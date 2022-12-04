Кори Андерсон: даже не знаю, кто страшнее — Павлович или Нганну

Американский боец смешанных единоборств Кори Андерсон прокомментировал победу российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича над представителем Австралии Таем Туивасой.
Андерсон признался, что хотел бы увидеть теперь поединок Павловича с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Я даже не знаю, кто страшнее — Павлович или Нганну?! Оба обладают огромной силой! У одного сокрушительные удары ногами, у другого — доминирующая борьба… Нужно ли говорить, что я с нетерпением жду этого поединка», — написал Андерсон в своих социальных сетях.
Напомним, поединок между Павловичем и Туивасой прошёл в ночь с 3 на 4 декабря мск во Флориде (США) в рамках турнира UFC Fight Night. Бой завершился досрочной победой российского бойца нокаутом на 54-й секунде первого раунда.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277.
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