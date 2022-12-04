Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тай Туиваса обратился к Сергею Павловичу после поражения

Тай Туиваса обратился к Сергею Павловичу после поражения
Комментарии

Австралийский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, Тай Туиваса обратился к россиянину Сергею Павловичу, которому проиграл в Орландо.

«Хочу выразить большую любовь моей команде — спасибо за всё, что вы делаете для меня. Поздравляю с победой, Сергей. Ты меня потряс, я не мог оправиться. Время вернуться домой к семье. Орландо! Какие болельщики меня сегодня поддерживали! Я не смог показать настоящее шоу, но я ещё вернусь!» — написал Туиваса в своих социальных сетях.

На турнире UFC on ESPN в Орландо Сергей Павлович одержал победу над Таем Туивасой техническим нокаутом уже в первом раунде.

Павлович одержал пятую досрочную победу подряд в UFC, а Туиваса, в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

Новость по теме
«Я бонус заслужил? У меня последний раз украли бонус». Павлович после победы над Туивасой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022