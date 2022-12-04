Тай Туиваса обратился к Сергею Павловичу после поражения
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Австралийский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, Тай Туиваса обратился к россиянину Сергею Павловичу, которому проиграл в Орландо.
«Хочу выразить большую любовь моей команде — спасибо за всё, что вы делаете для меня. Поздравляю с победой, Сергей. Ты меня потряс, я не мог оправиться. Время вернуться домой к семье. Орландо! Какие болельщики меня сегодня поддерживали! Я не смог показать настоящее шоу, но я ещё вернусь!» — написал Туиваса в своих социальных сетях.
На турнире UFC on ESPN в Орландо Сергей Павлович одержал победу над Таем Туивасой техническим нокаутом уже в первом раунде.
Павлович одержал пятую досрочную победу подряд в UFC, а Туиваса, в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.
Новость по теме«Я бонус заслужил? У меня последний раз украли бонус». Павлович после победы над Туивасой
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