Тай Туиваса обратился к Сергею Павловичу после поражения

Австралийский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, Тай Туиваса обратился к россиянину Сергею Павловичу, которому проиграл в Орландо.



«Хочу выразить большую любовь моей команде — спасибо за всё, что вы делаете для меня. Поздравляю с победой, Сергей. Ты меня потряс, я не мог оправиться. Время вернуться домой к семье. Орландо! Какие болельщики меня сегодня поддерживали! Я не смог показать настоящее шоу, но я ещё вернусь!» — написал Туиваса в своих социальных сетях.



На турнире UFC on ESPN в Орландо Сергей Павлович одержал победу над Таем Туивасой техническим нокаутом уже в первом раунде.



Павлович одержал пятую досрочную победу подряд в UFC, а Туиваса, в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.