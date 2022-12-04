Харитонов: Шлеменко разочаровал, ему надо завершать карьеру и идти в политику

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов разочаровался выступлением Александра Шлеменко в поединке с Магомедом Исмаиловым и считает, что Шторму пора завершать спортивную карьеру.
«В идеале это был последний бой в карьере Шлеменко. Он может, конечно, найти себе кого-то, чтобы выиграть и выйти победителем, но в этом бою не увидел ничего, что осталось от прежнего Шлеменко. Я разочаровался. Думал, чем больше раундов, тем лучше для Александра, а оказалось… ни фига.
Владимир Минеев очень чётко показал, как нужно работать с Магомедом Исмаиловым. С этого боя Александр не вынес никаких уроков для себя, просто продержался на характере. Реванш? Хотят заработать денег, и люди посмотрят их бой в очередной раз. Думаю, надо завершать карьеру и, как он сам говорит, идти в политику. Хочешь — иди, не надо заниматься и там, и тут», — приводит слова Харитонова Sport24.
Напомним, поединок между Исмаиловым и Шлеменко состоялся 3 декабря на турнире RCC 13. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.
Интервью с Александром Шлеменко перед RCC 13.
- 4 декабря 2022
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