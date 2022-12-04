Кевин Холланд сломал руку в поединке с Томпсоном
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Американский боец смешанных единоборств, выступавший в полусреднем весе UFC, Кевин Холланд получил травму в бою со Стивеном Томпсоном.
Как сообщает MMA Fighting, Холланд сломал руку ещё в первом раунде поединка. После окончания боя Кевин отправился в больницу для дальнейшего обследования.
Поединок между Кевином Холландом и Стивеном Томпсоном возглавлял турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN в Орландо, который прошёл в ночь на 4 декабря. Тренеры Холланда приняли решение не продолжать бой после четвёртого раунда, и Томпсону засчитали победу техническим нокаутом.
Холланд, таким образом, потерпел второе поражение подряд. В сентябре боец уступил Хамзату Чимаеву удушающим приёмом на турнире UFC 279.
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