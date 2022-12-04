«Смотрит как баран». Редкач высмеял дуэль взглядов Усика с Фьюри

Украинский боксёр Иван Редкач высказался о дуэли взглядов его соотечественника Александра Усика и непобеждённого британца Тайсона Фьюри.
Фьюри в ночь на 4 декабря выиграл Дерека Чисора и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, после чего устроил импровизированную дуэль взглядов с Александром Усиком.
«Тайсон, он всё равно не понимает твой язык. Смотрит как баран. Будет бой Фьюри — Джойс, они обойдутся и без Усика. С победой, Тайсон!», — написал Редкач на своей странице в социальной сети.
Александр Усик свой последний поединок провёл с британским боксёром Энтони Джошуа в августе этого года. Победу раздельным решением судей одержал украинец и защитил титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
- 4 декабря 2022
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