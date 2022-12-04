Промоутер Фьюри высказался о его следующем сопернике после боя с Чисорой

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о его карьерных перспективах после досрочной победы над соотечественником Дереком Чисорой, поединок с которым состоялся сегодня, 4 декабря, в Лондоне (Великобритания).
«Вы знаете, мы все хотим увидеть поединок с Усиком. И я тоже. Хочется дать Тайсону возможность доказать, что он уже доказал. Но я был бы рад, если бы он завоевал все пояса. Это было бы отличное достижение для его резюме.
И я также хотел бы увидеть его бой с Джо [Джойсом], потому что это великолепный поединок, столкновение стилей», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Ранее в интервью Фьюри назвал причину, по которой он может согласиться на бой с украинцем Александром Усиком.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
- 4 декабря 2022
-
18:50
-
18:00
-
17:47
-
16:54
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:34
-
14:21
-
14:11
-
14:04
-
13:33
-
13:22
-
12:56
-
12:19
-
12:17
-
11:57
-
11:46
-
11:22
-
11:18
-
10:48
-
10:35
-
10:02
-
09:57
-
09:44
-
09:44
-
09:27
-
08:36
-
08:16
-
07:42
-
01:58
-
01:53
-
01:51
-
01:42
-
01:38