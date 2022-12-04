Промоутер Фьюри высказался о его следующем сопернике после боя с Чисорой

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о его карьерных перспективах после досрочной победы над соотечественником Дереком Чисорой, поединок с которым состоялся сегодня, 4 декабря, в Лондоне (Великобритания).

«Вы знаете, мы все хотим увидеть поединок с Усиком. И я тоже. Хочется дать Тайсону возможность доказать, что он уже доказал. Но я был бы рад, если бы он завоевал все пояса. Это было бы отличное достижение для его резюме.

И я также хотел бы увидеть его бой с Джо [Джойсом], потому что это великолепный поединок, столкновение стилей», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее в интервью Фьюри назвал причину, по которой он может согласиться на бой с украинцем Александром Усиком.

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