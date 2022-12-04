Тайсон Фьюри выбрал более тяжёлого соперника между Усиком и Джойсом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) высказался о потенциальных поединках с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и соотечественником Джо Джойсом (15-0, 14 KO).

«Как по мне, Усик – более искусный боксёр, но Джо Джойс – Джаггернаут. И я считаю, что Джо даст мне более тяжёлый бой, чем Усик, без сомнений. Большой Джо — это разрушитель весом за 120 кг, который пойдёт на меня и попытается разнести на куски. Усик же попытается украсть победу джебом, беготнёй по рингу, урывая очки, где придётся.

Хотя я считаю Усика отличным бойцом. Не собираюсь ничего у него отнимать. Он абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе и объединённый чемпион в супертяжёлом весе. У него была фантастическая карьера, но я считаю, что сделаю свою работу в бою с ним», – сказал Фьюри на пресс-конференции.

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