Арум объяснил, почему Усик сможет подраться с Фьюри, несмотря на обязательную защиту

Боб Арум, сопромоутер британца Тайсона Фьюри, объяснил, почему его поединок с Александром Усиком может состояться, несмотря на обязательства украинца перед претендентами.
«Переговоры не станут проблемой. Мы все, в том числе и я, поддерживаем отличные отношения с Усиком и его людьми. Его менеджер ведёт пару моих топовых бойцов в лице Ломаченко и Алимханулы. Думаю, что мы встретимся до Нового года.
Нет, обязательная защита Усика не станет препятствием, потому что WBA дала понять IBF, что она не является первой по приоритету. WBA имеет первый приоритет, а там претендентом является Дюбуа (боец промоутера Фрэнка Уоррена, также ведущего карьеру Фьюри. – Прим. «Чемпионата»). И он даст добро на то, чтобы объединительный поединок состоялся», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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