«Это был дорогой спарринг». Промоутер Усика – о бое Фьюри и Чисоры

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал выступление обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри в бою с соотечественником Дереком Чисорой, который состоялся сегодня, 4 декабря, в Лондоне. Напомним, Фьюри победил техническим нокаутом в десятом раунде.

«Даже и не знаю, что сказать. Уважение обоим парням, они джентльмены. Но произошедшее не было похоже на бокс. Как и сказал Усик, это был дорогой спарринг.

Кто-то вообще понял, что Усику сказал Фьюри после выступления? Мы почувствовали его настрой, но не поняли слова. Мы идём за титулом абсолютного чемпионом мира», – приводит слова функционера YouTube-канал Boxing UK.