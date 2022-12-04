Леннокс Льюис оценил выступление Фьюри в бою с Чисорой

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британец Леннокс Льюис высказался о поединке между его соотечественниками Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой, который состоялся сегодня, 4 декабря, в Лондоне (Великобритания). Напомним, Фьюри победил техническим нокаутом в десятом раунде.
«Отличный бой для Тайсона, но не для Чисоры. Фьюри делал всё, что хотел. Можно было бы сказать, что он уже настроился на Рождество, из-за чего выглядел примерно на 80% от максимума. Я понимал, что он в любой момент мог взвинтить темп и избавиться от Чисоры.
Он определённо хотел пройти несколько раундов и поработать. Очень умно с его стороны, нужно признать. Думаю, судья принял верное решение. Угловым Чисоры было тяжело останавливать поединок в такой момент, но рефери сделал это», – приводит слова Льюиса BT Sport.
- 4 декабря 2022
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