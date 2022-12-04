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Леннокс Льюис обратился к Фьюри в преддверии потенциального боя с Усиком

Леннокс Льюис обратился к Фьюри в преддверии потенциального боя с Усиком
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный британец Леннокс Льюис обратился к соотечественнику Тайсону Фьюри в преддверии его потенциального поединка с украинцем Александром Усиком, который может состояться уже в феврале 2023 года.

«Усик пришёл на бой [Фьюри – Чисора], и я знаю, что он хотел присмотреться, почувствовать энергию. И он попытается найти способ победить Тайсона Фьюри. Это не будет лёгкая прогулка для Фьюри. Этот человек – чемпион. И он предан своему делу. Он вкладывает в тренировки всю свою волю к победе», – приводит слова Льюиса BT Sport.

Ранее в интервью Усик рассказал, что сказал Фьюри во время встречи лицом к лицу в ринге.

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