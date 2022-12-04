Холланд сообщил, что сломал три костяшки в бою с Томпсоном
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд, который сегодня, 4 декабря, проиграл техническим нокаутом бывшему претенденту на титул и соотечественнику Стивену Томпсону, сообщил, что сломал три костяшки на руке.
«У Стивена Томпсона твёрдая голова, хах. Я сломал о неё не одну, а сразу три костяшки. Уважение», – написал боец в социальных сетях.
Поражение от Томпсона на UFC on ESPN 42 стало для 30-летнего Холланда четвёртым в последних шести выступлениях. До этого американец проигрывал соотечественнику Дереку Брансону, итальянцу Марвину Веттори и шведу Хамзату Чимаеву.
Ранее бывший чемпион UFC Майкл Биспинг раскритиковал Холланда за выступление в бою с Томпсоном.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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