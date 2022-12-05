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«Критикуйте правила». Ветеран UFC вступился за Макгрегора из-за ситуации с допинг-тестами

«Критикуйте правила». Ветеран UFC вступился за Макгрегора из-за ситуации с допинг-тестами
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Боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC американский ветеран Мэтт Браун вступился за бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, критикуемого за временный отказ от допинг-тестирования.

«Если у вас есть претензии к правилу [о выходе из списка тестируемых бойцов от USADA], то вы должны критиковать правило, потому что это может сделать любой. Так что это честная игра от Макгрегора.

Наличие его в рейтингах сомнительно, а ещё я слышал, что он пытается получить освобождение [от полугодового нахождения в списке USADA для того, чтобы провести бой], как это сделал Брок Леснар, когда вернулся на UFC 200. Не знаю, почему UFC позволяют ему Конору», – сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

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