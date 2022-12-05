Боб Арум прокомментировал поведение Усика во время встречи с Фьюри

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его встрече лицом к лицу с украинцем Александром Усиком, которая произошла вчера, 4 декабря, в Лондоне.

Напомним, после досрочной победы Фьюри в бою с соотечественником Дереком Чисорой украинец поднялся в ринг, где был назван «карликом» и «кроликом». Впоследствии Усик, как и его промоутер Александр Красюк, раскритиковали бой Фьюри и Чисоры, назвав его «спаррингом».

«Усик – настоящий профессионал. Он профессионал и великолепно удерживает контроль над своими эмоциями. И не забывайте, что он украинец», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Новость по теме Леннокс Льюис обратился к Фьюри в преддверии потенциального боя с Усиком

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика