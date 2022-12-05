Боб Арум прокомментировал поведение Усика во время встречи с Фьюри
Поделиться
Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его встрече лицом к лицу с украинцем Александром Усиком, которая произошла вчера, 4 декабря, в Лондоне.
Напомним, после досрочной победы Фьюри в бою с соотечественником Дереком Чисорой украинец поднялся в ринг, где был назван «карликом» и «кроликом». Впоследствии Усик, как и его промоутер Александр Красюк, раскритиковали бой Фьюри и Чисоры, назвав его «спаррингом».
«Усик – настоящий профессионал. Он профессионал и великолепно удерживает контроль над своими эмоциями. И не забывайте, что он украинец», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
01:00
-
00:22
-
00:08
- 4 декабря 2022
-
23:42
-
22:59
-
22:57
-
22:06
-
21:54
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
19:54
-
19:44
-
19:06
-
18:50
-
18:00
-
17:47
-
16:54
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:34
-
14:21
-
14:11
-
14:04
-
13:33
-
13:22
-
12:56
-
12:19
-
12:17
-
11:57
-
11:46
-
11:22
-
11:18
-
10:48
Партнерский контент