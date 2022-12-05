«Мага бы упал». Дацик объяснил, почему Шлеменко ошибся в бою с Исмаиловым

Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик прокомментировал победу Магомеда Исмаилова в бою с Александром Шлеменко, который состоялся на минувших выходных в Екатеринбурге.

«Думал, что Шлеменко по керосину пережмёт Магу, но у Маги керосина оказалось больше. Хотя очень хорошо Шлеменко отбил ему левую ногу. Ну почему он в последних раундах перестал бить?! Мага уже на ноге практически не стоял, он её уже поднимал, чтобы защититься. Она уже почти была отбита, а он не знал, как её спасать.

Великих не учат, но моё дилетантское мнение: позаниматься тайским боксом. Если бы Шлеменко буквально пару месяцев поработал над лоу-киками, блин, Мага бы упал», – сказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.