Дос Аньос высказался по поводу своей победы в бою с Барбереной

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос высказался по поводу своей победы в бою с Брайаном Барбереной на турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо.
«Мы с моей командой разработали хороший план. Барберена был чертовски большим и сильным, но я рад, что мне удалось вернуться в полусредний дивизион с победой. И в первую очередь я благодарен нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Без него я ничего бы не смог добиться», — сказал дос Аньос после боя.
На турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо, Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной удушающим приёмом во втором раунде.
Всего на счету 38-летнего дос Аньоса 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
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