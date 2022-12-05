Дос Аньос высказался по поводу своей победы в бою с Барбереной

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос высказался по поводу своей победы в бою с Брайаном Барбереной на турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо.

«Мы с моей командой разработали хороший план. Барберена был чертовски большим и сильным, но я рад, что мне удалось вернуться в полусредний дивизион с победой. И в первую очередь я благодарен нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Без него я ничего бы не смог добиться», — сказал дос Аньос после боя.

На турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо, Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной удушающим приёмом во втором раунде.



Всего на счету 38-летнего дос Аньоса 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

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