Хамзат Чимаев обратился к Рамзану Кадырову

Известный шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал слова благодарности в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Хочу поблагодарить своего старшего Брата за всю поддержку, которую оказывает мне.
Спасибо огромное. Ахмат – сила», — написал Чимаев.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, последний поединок Чимаев проводил с бойцом из США Кевином Холландом. Хамзат одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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