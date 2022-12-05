Хамзат Чимаев обратился к Рамзану Кадырову

Известный шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал слова благодарности в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Хочу поблагодарить своего старшего Брата за всю поддержку, которую оказывает мне.

Спасибо огромное. Ахмат – сила», — написал Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, последний поединок Чимаев проводил с бойцом из США Кевином Холландом. Хамзат одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: