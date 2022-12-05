Адесанья сравнил бой Павловича и Туивасы с уличной дракой

Бывший чемпион UFC в среднем весе новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья дал комментарий по поводу поединка между россиянином Сергеем Павловичем и представителем Австралии Таем Туивасой.

«Это было очень быстро, чёрт возьми. Они же только вышли в октагон. Такое ощущение, что они с первых минут решили просто зарубиться. Это была уличная драка. Мне казалось, что Павлович будет борцом, бойцом ММА. Хорошо, он может рубиться. Они буквально зарубились кость в кость», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок между Павловичем и Туивасой прошёл в ночь с 3 на 4 декабря мск во Флориде (США) в рамках турнира UFC Fight Night. Бой завершился досрочной победой российского бойца нокаутом на 54-й секунде первого раунда.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: