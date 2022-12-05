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Исмаилов обратился к Шлеменко после того, как победил его на RCC 13

Исмаилов обратился к Шлеменко после того, как победил его на RCC 13
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Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отдал должное своему недавнему сопернику Александру Шлеменко.

«Вот так выглядит бой двух победителей! Пять раундов бескомпромиссной рубки. Саша, моё тебе уважение, ты настоящий зверь, шторм», — написал Исмаилов.

Напомним, поединок Исмаилова и Шлеменко проходил на турнире по смешанным единоборствам RCC 13. Спортивное шоу состоялась 3 декабря в Екатеринбурге. Противостояние продлилось пять раундов. Магомед победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). После боя Магомед сказал, что реванша не будет.

Обессилившему Магомеду Исмаилову помогают подняться по лестнице:

Мага, переходи скорее в UFC! Исмаилов — самый прогрессирующий боец России Мага, переходи скорее в UFC! Исмаилов — самый прогрессирующий боец России
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