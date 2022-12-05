Рой Джонс возглавил акцию за проведение турнира по боксу на ОИ-2028 под эгидой IBA

Бывший американский боксёр, экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший стал лидером акции за проведение турнира по боксу на Олимпийских играх — 2028 под эгидой IBA. Об этом сообщает Inside the Games.
Напомним, на данный момент бокс не включён в предварительную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.
Сама акция проходит во время заседания исполкома МОК в Лозанне, у протестующих футболки и транспаранты с надписями «Нет боксу без IBA» и «Нет Олимпиаде без бокса».
Ранее Рой Джонс поделился мыслями о четырёх лучших боксёрах мира вне зависимости от весовой категории. Первое место, по мнению Джонса, занимает представитель Великобритании, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO).
Семь великих боксёров, которые начинали с любителей:
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