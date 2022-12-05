«Павлович, ты реальная угроза». Сириль Ган отреагировал на бой россиянина с Туивасой
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Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган дал комментарий по поводу поединка между россиянином Сергеем Павловичем и представителем Австралии Таем Туивасой.
«Держи голову выше, дружище Тай Туиваса. И Павлович… ты реальная угроза», — написал Ган в социальных сетях.
Напомним, поединок между Павловичем и Туивасой прошёл в ночь с 3 на 4 декабря мск во Флориде (США) в рамках турнира UFC Fight Night. Бой завершился досрочной победой российского бойца нокаутом на 54-й секунде первого раунда.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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