Павлович — о бое с Туивасой: готовился на все три раунда жёсткой бойни

Российский тяжеловес Сергей Павлович дал комментарий по поводу своей победы в поединке с Таем Туивасой на турнире UFC Fight Night, который состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США.

«Никогда не планируешь нокаут, всегда готовишься к полной дистанции боя. Я готовился на все три раунда жёсткой бойни. Быстро увидел, попал, дальше решил просто не отпускать.

Я тренируюсь и дома, и в США. Здесь разные подходы, но в обоих местах мне нравится», — приводит слова Павловича ESPN.

На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: