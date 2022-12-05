Мохнаткина отреагировала на победу Павловича нокаутом в бою с Туивасой
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Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Марина Мохнаткина поздравила соотечественника, тяжеловеса Сергея Павловича, с победой в поединке с четвёртым номером рейтинга UFC Таем Туивасой. Сообщение Марина написала под постом Павловича в социальных сетях.
«Друзья! Всем большое спасибо, кто болел и переживал за меня! Это наша общая победа», — писал Павлович.
«Поздравляю с победой», — обратилась к нему Мохнаткина.
Напомним, бой Павловича и Туивасы состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде. Сергей победил нокаутом на первой минуте боя. После этого боя в активе россиянина 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере.
Марина Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:
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