«Скучно точно не будет». Томпсон хочет получить бой с Макгрегором

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Стивен Томпсон после победы в поединке с соотечественником Кевином Холландом на турнире UFC Fight Night высказался по поводу возможного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
«Я согласился бы на этой бой со стопроцентной вероятностью. С огромным удовольствием подерусь с ним. Я думаю, у нас может получиться крутой бой, мы зарубимся прямо в центре октагона. Скучно не будет точно. Давайте устроим эту встречу!» — сказал Томпсон после боя.
На счету Стивена Томпсона в профессиональной карьере 17 побед, шесть поражений и одна ничья.
Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в завершающем поединке трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.
5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:
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