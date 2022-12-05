Друг Макгрегора поддел Хабиба из-за его слов о ринг-гёрлз. Фото
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный в том числе по дружбе с ирландцем Конором Макгрегором, поддел бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В своих соцсетях Дэннис показал коллаж из нескольких фото, припомнив высказывания Нурмагомедова о ринг-гёрлз. Ранее Хабиб говорил, что их наличие — самое ненужное в единоборствах.
Хабиб за карьеру провёл 29 поединков, в том числе 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его боем было противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов его одолел, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
17:31
-
16:49
-
16:29
-
15:51
-
15:04
-
15:00
-
14:42
-
13:13
-
12:57
-
12:47
-
12:39
-
12:08
-
11:56
-
11:45
-
10:17
-
10:10
-
09:59
-
01:05
-
01:00
-
00:22
-
00:08
- 4 декабря 2022
-
23:42
-
22:59
-
22:57
-
22:06
-
21:54
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
19:54
-
19:44
-
19:06
-
18:50
-
18:00
-
17:47
Партнерский контент