Друг Макгрегора поддел Хабиба из-за его слов о ринг-гёрлз. Фото

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный в том числе по дружбе с ирландцем Конором Макгрегором, поддел бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В своих соцсетях Дэннис показал коллаж из нескольких фото, припомнив высказывания Нурмагомедова о ринг-гёрлз. Ранее Хабиб говорил, что их наличие — самое ненужное в единоборствах.

Хабиб за карьеру провёл 29 поединков, в том числе 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его боем было противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов его одолел, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА.

«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде: