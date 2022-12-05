Промоутер Фьюри отреагировал на его заявление о вынужденной операции

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, прокомментировал заявление подопечного после его досрочной победы над соотечественником Дереком Чисорой.

Напомним, Фьюри сообщил, что ему необходимо провести операцию на локте, а после потратить от шести до восьми недель на восстановление.

«Ничего об этом не знаю. Я видел, как Тайсон заходил в раздевалку после выступления, и он ничего мне не сказал. Но я и не ожидал, что это произойдёт. Поэтому ничего не могу сказать о травмах», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Боб Арум прокомментировал поведение Александра Усика во время встречи с Тайсоном Фьюри.

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