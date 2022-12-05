Боб Арум назвал сроки боя Ломаченко — Хэйни
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Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), высказался об организации поединка с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который, как ожидается, состоится в первом квартале 2023 года.
«Надеюсь, что мы объявим о поединке в ближайшую пару недель и организуем его до середины марта.
Что касается места проведения, то мы пока не знаем. Поединок может состояться и на Ближнем Востоке, и в Лас-Вегасе, и в Нью-Йорке», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу International Boxing News.
Ранее Арум прокомментировал поведение Усика во время встречи с Фьюри.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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