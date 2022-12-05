Блахович рассказал, как узнал, что разыграет с Анкалаевым титул UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович рассказал, как узнал о том, что его поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США), стал титульным. Напомним, в конце ноября стало известно, что Иржи Прохазка освободил пояс из-за травмы.
«Я ничего не знал. Вышел из самолёта, поймал вай-фай в аэропорту, и мой телефон просто затрясся. Подумал: «Что случилось?» Я уже понимал – что-то произошло, потому что сообщений было слишком много.
Первым делом проверил сообщение от своего менеджера, она же моя невеста, и мне пришлось перечитывать его четыре или пять раз, потому что я не мог понять. Я не мог поверить в то, что произошло. Позже позвонил ей и спросил: «Ты не шутишь?» И она мне всё рассказала», – сказал Блахович в подкасте The MMA Hour.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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