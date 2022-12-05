Царукян объяснил, почему Волкановски даст тяжёлый бой Махачеву
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Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян высказался об ожидаемом титульном поединке между соотечественником Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится в феврале на турнире UFC 284.
«Я считаю, что Волкановски даст Исламу тяжёлый бой. Потому что он знает, как драться, бороться и терпеть. У него отличное кардио и большой опыт. Я считаю, что это очень большой вызов для Ислама. Но моё мнение – Ислам победит», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.
Свой следующий поединок Царукян проведёт 18 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 216 и сразится с казахстанцем Дамиром Исмагуловым.
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Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
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