Царукян объяснил, почему Волкановски даст тяжёлый бой Махачеву

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян высказался об ожидаемом титульном поединке между соотечественником Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится в феврале на турнире UFC 284.

«Я считаю, что Волкановски даст Исламу тяжёлый бой. Потому что он знает, как драться, бороться и терпеть. У него отличное кардио и большой опыт. Я считаю, что это очень большой вызов для Ислама. Но моё мнение – Ислам победит», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Свой следующий поединок Царукян проведёт 18 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 216 и сразится с казахстанцем Дамиром Исмагуловым.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: