«Это вздор». Бетербиев отказался давать прогноз на бой с Ярдом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) прокомментировал организацию поединка с британцем Энтони Ярдом (23-2, 22 KO), который состоится 28 января в Лондоне (Великобритания).

«Это хороший бой. Я постараюсь быть готовым. Отличный вызов, уважение ему. Не могу рассказать о стратегии, над которой работаю, потому что, если я скажу, он о ней узнает.

Мы постараемся быть готовыми ко всему. Когда в мире наступило сумасшедшее время, у бойцов не было работы, нам не платили за неё. Поэтому я рад, что мне есть чем заняться. Посмотрим, как всё сложится… Нет, я не могу дать прогноз. Это вздор. Мне нечего сказать», – сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

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Откровенное интервью с Артуром Бетербиевым: