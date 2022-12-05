Джо Джойс рассказал о спаррингах с Тайсоном Фьюри

Британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс (15-0, 14 KO) рассказал о спаррингах с действующим чемпионом мира по версии WBC соотечественником Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO), а также оценил свои шансы на победу.

«Я хочу сразиться с Фьюри, без сомнений. Это отличный поединок. У нас было несколько отличных раундов спарринга, и прямо сейчас он лучший в дивизионе.

Он хороший парень и хороший боец. Я хотел бы принять вызов и считаю, что сделаю всё для победы. Верю, что смогу победить его. Я боксировал с ним, и у нас были конкурентные спарринги. На ринге стадиона всё перейдёт на следующий уровень. Учитывая его навыки, бой получится тяжёлым, но я не просто так являюсь боксёром», – сказал Джойс в интервью промоушену Queensberry.