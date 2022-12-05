Дастин Порье попал в больницу с инфекционным заболеванием

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье госпитализирован со стафилококковой инфекцией, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото. В настоящий момент боец проходит обследование.
«Некоторый контекст по ситуации Дастина Порье: «Мне сказали, что это стафилококк, но он не реагирует на антибиотики в течение последних 24 часов. Прохожу дальнейшее обследование крови, надеюсь, что сегодня получу ответы», – приводит слова Порье инсайдер.
Сам же спортсмен отметился соответствующей публикацией в социальных сетях.
Фото: из личного архива Дастина Порье
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября в Нью-Йорке (США), Порье досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона Bellator соотечественника Майкла Чендлера.
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