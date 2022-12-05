Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье попал в больницу с инфекционным заболеванием

Дастин Порье попал в больницу с инфекционным заболеванием
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье госпитализирован со стафилококковой инфекцией, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото. В настоящий момент боец проходит обследование.

«Некоторый контекст по ситуации Дастина Порье: «Мне сказали, что это стафилококк, но он не реагирует на антибиотики в течение последних 24 часов. Прохожу дальнейшее обследование крови, надеюсь, что сегодня получу ответы», – приводит слова Порье инсайдер.

Сам же спортсмен отметился соответствующей публикацией в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дастина Порье

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября в Нью-Йорке (США), Порье досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона Bellator соотечественника Майкла Чендлера.

Новость по теме
Порье объяснил, почему не видит смысла в реванше с Чендлером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022