Макгрегор отреагировал на госпитализацию Порье, Дастин ответил

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор прокомментировал новость о госпитализации своего бывшего соперника американца Дастина Порье, который, как уже сообщалось ранее, попал в больницу со стафилококковой инфекцией.
«Поправляйся скорее, грязные трусики», – написал Макгрегор в социальных сетях.
«Ты закончил сниматься в «Доме у дороги» и готов снова получить по лицу!?» – ответил Порье.
«Да, я в Амстердаме, и меня не по-детски накрыло. Тебя не просто потрясли, приятель. Тебе было чертовски больно, не забывай об этом. Я вернусь, чтобы уложить тебя в ящик. Дождись фильма, тебе и твоей миссис понравится», – написал Макгрегор.
В своём последнем бою на турнире UFC 281 Порье досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона Bellator соотечественника Майкла Чендлера.
7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:
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