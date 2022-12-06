Ти Джей Диллашоу завершил карьеру

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Ти Джей Диллашоу уведомил UFC о своём уходе, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

36-летний Диллашоу уведомил UFC о своём решении уйти из смешанных единоборств после недавней операции на плече. Об этом менеджер Тики Гон сообщил нескольким репортёрам и новостным изданиям, включая Ариэля Хельвани, ESPN и MMA Fighting.

Напомним, предыдущий поединок Ти Джей Диллашоу провёл с соотечественником Алджамейном Стерлингом. Бой состоялся на турнире UFC 280 и завершился победой Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки. После боя Ти Джей признался, что неоднократно испытывал проблемы с плечом в ходе подготовки к бою.

На счету Диллашоу 17 побед и пять поражений в ММА.

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