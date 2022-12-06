Василевский сравнил Шлеменко с «мужиком из сельского магазина»

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Напомним, бой прошёл все пять раундов и закончился победой Лысого хищника со счётом 50-44.

«Исмаилов вёл бой, Шлеменко оборонялся, выживал. Его задачей было отстоять свой гонорар, просто не упасть. Мага, наверное, не закончил, потому что с самого начала схватки немножко повёлся на агрессивные выпады Шлеменко и начал с ним с рубиться. Не нужно было этого делать.



Нужно было в спокойной боксёрской манере его разбивать. Ко второму раунду Мага нащупал бы дистанцию и начал бы попадать. Нужно было действовать более хладнокровно. Мага начал рубиться, полез в борьбу и потратил много сил. Шлеменко этого и добивался. Ему нужна была такая рубка. Если бы Исмаилов действовал более выверенно, работал комбинациями, стратегически, Шлеменко не дотянул бы до конца боя. А так Саша ничего не показал, кроме того, что он достоял. В целом ничего не было с его стороны в этом поединке.

Шлеменко огрызался, делал вид, что сопротивляется и хочет победить. Но серьёзного ущерба и акцентированных действий, которые могли бы привести его к победе, я не увидел. Ему не хватает арсенала. Саша особо не работает над тем, чтобы прогрессировать, разнообразить свою технику, улучшаться в чём-то. Он на старых дрожжах идёт, как заправский мужик в сельском магазине. Просто идёт и дерётся. Если честно, выглядит это именно так», — приводит слова Василевского Metaratings.

Обессилевшему Исмаилову помогают подняться по лестнице: