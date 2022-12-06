Пимблетт: я новая денежная корова для UFC

Звёздный британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт (19-3) дал комментарий по поводу предстоящего поединка с американцем Джаредом Гордоном (18-5). Бой состоится на турнире UFC 282 11 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Я готов к бою. Мне не терпится устроить шоу для всех, чтобы все встали и аплодировали мне. Я собираюсь снять крышу на этой арене, как всегда это делаю.

Люди думают, что вокруг меня много пустого хайпа, что UFC раскручивает меня, но это не так, я просто выдаю лучший контент, и UFC использует это. У меня больше всех просмотров, я новая денежная корова. После боя люди перестанут говорить о пустом хайпе, потому что я устрою настоящее шоу против Джареда. Я хочу показать, что просто на несколько уровней превосхожу его. Вот и всё», — сказал Пимблетт на YouTube-канале UFC.