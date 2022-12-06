«Будь готов». Малыхин обратился к Магомеду Исмаилову

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в азиатском промоушене ONE FC, выступил с обращением к соотечественнику, бойцу ММА Магомеду Исмаилову.



«Скоро суперсхватка. Будь готов», – написал Малыхин в социальных сетях.



Напомним, в последнем поединке Исмаилов встречался с соотечественником Александром Шлеменко. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам RCC 13. Спортивное шоу состоялась 3 декабря в Екатеринбурге. Бой продлился пять раундов. Магомед победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). После боя Магомед сказал, что не планирует соглашаться на реванш.

Обессилившему Магомеду Исмаилову помогают подняться по лестнице: