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«Будь готов». Малыхин обратился к Магомеду Исмаилову

«Будь готов». Малыхин обратился к Магомеду Исмаилову
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Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в азиатском промоушене ONE FC, выступил с обращением к соотечественнику, бойцу ММА Магомеду Исмаилову.

«Скоро суперсхватка. Будь готов», – написал Малыхин в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Исмаилов встречался с соотечественником Александром Шлеменко. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам RCC 13. Спортивное шоу состоялась 3 декабря в Екатеринбурге. Бой продлился пять раундов. Магомед победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). После боя Магомед сказал, что не планирует соглашаться на реванш.

Обессилившему Магомеду Исмаилову помогают подняться по лестнице:

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