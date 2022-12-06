Стерлинг, победивший Диллашоу в последнем бою, высказался о его решении завершить карьеру
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на решение бывшего чемпиона UFC Ти Джея Диллашоу завершить карьеру.
«Я желаю Диллашоу скорейшего выздоровления. Не хочу, чтобы кто-то из моих коллег получил физический урон на длительное время. Буду готов дождаться его в любое время», — написал Алджамейн.
Напомним, в последнем бою Диллашоу встречался как раз со Стерлингом. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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