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Павлович вышел на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC

Павлович вышел на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC
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Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов после турнира UFC Fight Night, который состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США.

Российский боец Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.

На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:

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