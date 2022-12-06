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Дос Аньос: не понимаю, в чём смысл боя между Махачевым и Волкановски

Дос Аньос: не понимаю, в чём смысл боя между Махачевым и Волкановски
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос считает, что российский чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев легко победит в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

«Я думаю, Ислам выиграет этот бой. Мне кажется, он мог встретиться с кем-то из лёгкого веса, чтобы это был настоящий вызов. А в чём смысл этой схватки, я не понимаю», — сказал дос Аньос на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

На турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо, Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной удушающим приёмом во втором раунде.

Всего на счету 38-летнего дос Аньоса 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:

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