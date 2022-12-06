Дос Аньос: не понимаю, в чём смысл боя между Махачевым и Волкановски

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос считает, что российский чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев легко победит в поединке с австралийцем Александром Волкановски.
«Я думаю, Ислам выиграет этот бой. Мне кажется, он мог встретиться с кем-то из лёгкого веса, чтобы это был настоящий вызов. А в чём смысл этой схватки, я не понимаю», — сказал дос Аньос на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
На турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо, Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной удушающим приёмом во втором раунде.
Всего на счету 38-летнего дос Аньоса 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
- 6 декабря 2022
-
16:21
-
15:53
-
15:11
-
14:53
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
11:37
-
11:27
-
11:03
-
10:32
-
09:58
-
09:53
-
08:29
-
00:50
-
00:38
- 5 декабря 2022
-
23:51
-
23:33
-
22:59
-
22:43
-
22:06
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:05
-
19:54
-
19:01
-
18:46
-
18:09
-
17:31
-
16:49
-
16:29
-
15:51
-
15:04
-
15:00