Дос Аньос: не понимаю, в чём смысл боя между Махачевым и Волкановски

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос считает, что российский чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев легко победит в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

«Я думаю, Ислам выиграет этот бой. Мне кажется, он мог встретиться с кем-то из лёгкого веса, чтобы это был настоящий вызов. А в чём смысл этой схватки, я не понимаю», — сказал дос Аньос на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

На турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо, Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной удушающим приёмом во втором раунде.



Всего на счету 38-летнего дос Аньоса 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: