Джо Роган: Конор выглядит так, будто его моча растворит банку USADA

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался по поводу формы бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.

«Он постоянно снимает одежду и позирует. Выглядит Конор так, будто его моча растворит банку USADA. Как будто она прожгла бы дыру прямо на дне этой банки. Странно, что в USADA есть лазейка, которая позволяет выйти из пула тестирования. Вы можете выйти из пула тестирования и употреблять допинг», — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Макгрегор сообщил, что в феврале сдаст два теста на допинг и в случае отрицательного результата получит бой в UFC. До этого сообщалось, что Конор выпал из пула тестируемых бойцов и в связи с этим должен регулярно сдавать тесты на протяжении шести месяцев.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: