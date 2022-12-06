Отец Фьюри: Усик — отличный боксёр, но слишком маленький для Тайсона
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Джон Фьюри, отец британского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном поединке сына с Александром Усиком.
«Усик не сможет побить Тайсона. Он эффектный, но я вижу, что он может и что нет. Я видел Усика на бое Тайсона с Чисорой. Он просто слишком маленький. Я знаю, он отличный боксёр, но чересчур маленький для моего сына. Большой боксёр выиграет у маленького», — поделился мнением Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Frank Warren’s Queensberry.
В минувшие выходные Тайсон Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Дереком Чисорой. Таким образом, на счету Фьюри 33 победы в 34 поединках в профессиональной карьере.
Александр Усик одержал 20 побед в 20 боях.
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