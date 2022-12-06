Гарбрандт: Диллашоу не может соревноваться как настоящий мужчина

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Коди Гарбрандт прокомментировал решение своего соотечественника, экс-чемпиона промоушена Ти Джея Диллашоу завершить карьеру после недавней операции на плече.

«Ти Джей не может соревноваться как настоящий мужчина! Он обманывал нас все эти годы», — написал Гарбрандт в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Ти Джей Диллашоу встречался с Алджамейном Стерлингом. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

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