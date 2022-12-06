Анкалаев: Тейшейра не согласился со мной на бой, потому что боится
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Российский боец смешанных единоборств, претендент на чемпионский титул в полутяжёлом весе UFC Магомед Анкалаев высказался на тему того, что бразилец Гловер Тейшейра отказался от боя с ним.
«Я не знаю, почему он отказался от поединка со мной. Хотя, с другой стороны, будь на его месте, я бы тоже не согласился. Я в расцвете сил, продолжаю прогрессировать и очень опасен. Он просто не хочет получить неприятности, боится меня. Да, я думаю, он боится и поэтому не согласился на бой», — рассказал Анкалаев в интервью The Schmo.
В ночь на 11 декабря Магомед Анкалаев проведёт бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе с польским бойцом Яном Блаховичем.
Всего у Анкалаева 18 поединков в ММА и 17 побед в них.
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