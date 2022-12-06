Промоутер Фьюри: Чисора выступил сильнее, чем Уайлдер и Уайт

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, выразил мнение, что соперник его подопечного по последнему поединку Дерек Чисора проявил себя лучше многих именитых боксёров, несмотря на поражение.

«Несмотря на то что Тайсон одержал убедительную победу, я твёрдо уверен, что результат был бы аналогичным, если бы против него вышел Энтони Джошуа. Дерек выступил сильнее, чем Диллиан Уайт в апреле, и явно лучше, чем Деонтей Уайлдер», — приводит слова Уоррена известный инсайдер Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Чисорой в минувшие выходные.Таким образом, на счету Тайсона теперь 33 победы в 34 поединках в профессиональной карьере.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: