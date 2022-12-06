Бетербиев: бой Бивола не смотрел, потому что не фанат бокса. Люблю шашки

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал, почему не смотрел поединок Дмитрия Бивола с Хильберто Рамиресом.



Бивол выиграл единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBA.



«Честно говоря, я этот бой не смотрел. Я в целом боксом не интересуюсь, я не фанат бокса. Мне нравятся пояса. Вот три собрал, осталось ещё один взять. Любимый вид спорта? Нужно подумать, но, наверное, шашки. Я люблю сыграть, если время позволяет», — рассказал Бетербиев в интервью Behind The Gloves.



На счету Артура Бетербиева 18 поединков в профессиональной боксёрской карьере. Он одержал в них 18 побед, все нокаутом.



Следующий бой Бетербиев проведёт 28 января с британским боксёром Энтони Ярдом.

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