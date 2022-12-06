Конор Макгрегор жёстко ответил Джо Рогану на обвинения в допинге

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал высказывание звёздного комментатора Джо Рогана, который ранее критично высказался о форме ирландца и обвинил его в употреблении допинга.
«Он постоянно снимает одежду и позирует. Выглядит Конор так, будто его моча растворит банку USADA. Как будто она прожгла бы дыру прямо на дне этой банки. Странно, что в USADA есть лазейка, позволяющая выйти из пула тестирования», — сказал ранее Роган.
«Джо Роган выглядит так, будто от его мочи плавятся трусики. Он так долго в этом промоушене, но ни разу не дрался, ха-ха-ха», — ответил Конор Макгрегор в своих социальных сетях.
Спустя некоторое время ирландец удалил свою публикацию.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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