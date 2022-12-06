Энтони Смит: Порье будет полным дерьмом, если откажется от боя с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит уверен, что его соотечественник Дастин Порье вряд ли откажется от возможности провести четвёртый бой со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

Бойцы уже дрались три раза, причём Порье выиграл две последние встречи техническим нокаутом, первый поединок остался за Конором.

«Мы все знаем, сколько можно заработать в бою с Конором Макгрегором. Вы можете сколько угодно говорить, что не хотите видеть ещё один поединок, но мне нравится всё, за что выступает Дастин. Этот парень будет полным дерьмом, если откажется от такого гонорара.

В двух последних боях Конор просто был невидимкой. Мне нравится то, что делает Дастин. Я буду смотреть любой его поединок. Он просто лучше Макгрегора, и это факт», — цитирует Смита MMAJunkie.

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